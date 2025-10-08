«Не скажу, что в СКА не было бы перспектив, так сложилось». Глотов о переходе в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о своём переходе из СКА в стан челябинского клуба.

– Тебя в прошлом году обменяли из СКА в «Трактор». Как думаешь, этот обмен пошёл тебе на пользу?

– Конечно. Мы вышли в финал и были совсем близки к заветной цели. Не скажу, что в СКА не было бы перспектив, просто так сложилось, что смог с новой командой пройти далеко. Новая атмосфера, тренерский штаб, партнёры — для меня это стало своего рода перезагрузкой, — приводит слова Глотова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Глотов сыграл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.