Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев»
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5) 2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5) 2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5) 3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5) 4:1 Броссо – 47:23 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. У «Салавата Юлаева» гол забил Ярослав Цулыгин.
Отметим, для московского клуба победа стала третьей подряд и шестой в последних семи встречах.
В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».
