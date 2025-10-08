Скидки
Динамо М — Салават Юлаев, результат матча 8 октября 2025 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5)     2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5)     2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5)     3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5)     4:1 Броссо – 47:23 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. У «Салавата Юлаева» гол забил Ярослав Цулыгин.

Отметим, для московского клуба победа стала третьей подряд и шестой в последних семи встречах.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

