Российский вратарь Георгий Романов подписал двусторонний контракт с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» подписал годичный двусторонний контракт с российским вратарём Георгием Романовым. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». Отмечается, что Романов присоединится к фарм-клубу «Сент-Луиса» в АХЛ – «Спрингфилду». Ранее вратарь находился на просмотре в «Нью-Джерси Дэвилз».

Георгий — воспитанник екатеринбургского хоккея («Спартаковец», «Юность»). 25-летний голкипер провёл последние два сезона в составе «Сан-Хосе Шаркс» как в НХЛ, так и в фарм-клубе в АХЛ. Вратарь дебютировал в НХЛ в составе «акул» в апреле 2024 года. Всего в лиге на счету Георгия 10 игр с коэффициентом надёжности 3,53 и 88,8% отражённых бросков.

Ранее «Сент-Луис Блюз» официально объявил о продлении контракта с 33-летним защитником Кэмом Фаулером.

