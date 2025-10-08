Голкипер «Салавата» Вязовой грубо ошибся за своими воротами, «Динамо» забило четвёртый гол

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте третьего периода голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой грубо ошибся за своими воротами, пытаясь выполнил передачу, его накрыл форвард «Динамо» Девин Броссо и забил четвёртую шайбу хозяев в игре.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».