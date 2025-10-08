Скидки
Голкипер «Салавата» Вязовой грубо ошибся за своими воротами, «Динамо» забило четвёртый гол

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5)     2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5)     2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5)     3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5)     4:1 Броссо – 47:23 (5x5)    

На восьмой минуте третьего периода голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой грубо ошибся за своими воротами, пытаясь выполнил передачу, его накрыл форвард «Динамо» Девин Броссо и забил четвёртую шайбу хозяев в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

