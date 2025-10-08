Московское «Динамо» шестой раз подряд победило «Салават Юлаев»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, «Динамо» одержало шестую победу подряд над уфимской командой. В последний раз «Салават Юлаев» побежал «Динамо» три года назад — 8 октября 2022 года со счётом 3:2 Б в Уфе.

Для московского клуба сегодняшняя победа стала третьей подряд и шестой в последних семи встречах.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».