Козлов: поиграться и выиграть — это большая разница. Надеюсь, что «Салават» повзрослеет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4).

«Очень много удалений. И в прошлом году в матче с «Динамо» нахватали, и сегодня, которые в принципе ломают игру и позволяют сопернику перехватывать инициативу. Были у нас моменты, которые не реализовали, но это всё было эпизодически. На мой взгляд, мы должны играть более дисциплинированно.

«Динамо» действовало хорошо, но мы проиграли сами себе, допуская ошибки. Нам надо перестать, как это сейчас модно говорить, стрелять себе в ногу. «Динамо» сегодня нас за это наказывало. Согласен, что эпизодически сегодня играли неплохо, однако уже должны повзрослеть и начать понимать, что поиграться и выиграть – это большая разница. Мы не хотим менять рисунок игры, но должны понимать ответственность в определённые моменты. Это приходит с опытом. И надеюсь, что быстрее повзрослеем и быстрее перестанем невынужденно ошибаться из-за желания сделать больше.

Из-за того, что эмоции перехлёстывают, начинаем делать что-то лишнее, либо совершаем какие-то невынужденные нарушения. Это та золотая середина, где должны быть горячее сердце и холодная голова. Чем быстрее это поймаем, тем быстрее станем сильнее», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.