Виктор Козлов объяснил спад в игре Вязового и ответил на вопрос о его дальнейшем будущем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре вратаря уфимского клуба Семёна Вязового во встрече с «Динамо» (1:4).

– При счёте 1:4 Семён Вязовой заиграл здорово, начав совершать красивые сейвы, но его обидная ошибка привела к четвёртой пропущенной шайбе, и в целом в этом сезоне он не выглядит так, каким был в прошлом году. Почему?

– Семён сейчас оказался в такой ситуации, в которой он мало играет. Вратарь, который с детства привык играть много, всегда сталкивается с трудностями, когда получает мало игровой практики. В прошлом году у нас была такая возможность, при которой мы могли отправить его в «Торос», где он играл и набирался именно игровой практики, после чего подтягивали его в нужный момент, чтобы Самонов отдохнул. Тогда Семён находился в хорошем ритме. Сейчас нет.

– Как найти баланс между ситуацией, в которой «Салават» сейчас набирает очки с Самоновым, и необходимостью давать играть Вязовому, чтобы он поймал ритм?

– Здесь есть идеи, но это больше менеджерские мысли. То есть тут нужно проработать кое-какие варианты и найти общее зерно, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.