Виктор Козлов объяснил спад в игре Вязового и ответил на вопрос о его дальнейшем будущем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре вратаря уфимского клуба Семёна Вязового во встрече с «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5)     2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5)     2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5)     3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5)     4:1 Броссо – 47:23 (5x5)    

– При счёте 1:4 Семён Вязовой заиграл здорово, начав совершать красивые сейвы, но его обидная ошибка привела к четвёртой пропущенной шайбе, и в целом в этом сезоне он не выглядит так, каким был в прошлом году. Почему?
– Семён сейчас оказался в такой ситуации, в которой он мало играет. Вратарь, который с детства привык играть много, всегда сталкивается с трудностями, когда получает мало игровой практики. В прошлом году у нас была такая возможность, при которой мы могли отправить его в «Торос», где он играл и набирался именно игровой практики, после чего подтягивали его в нужный момент, чтобы Самонов отдохнул. Тогда Семён находился в хорошем ритме. Сейчас нет.

– Как найти баланс между ситуацией, в которой «Салават» сейчас набирает очки с Самоновым, и необходимостью давать играть Вязовому, чтобы он поймал ритм?
– Здесь есть идеи, но это больше менеджерские мысли. То есть тут нужно проработать кое-какие варианты и найти общее зерно, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Голкипер «Салавата» Вязовой грубо ошибся за своими воротами, «Динамо» забило четвёртый гол
