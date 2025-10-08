Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, требуется ли усиление его команде

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, требуется ли усиление уфимской команде.

– Александр Хохлачёв прошёл через пробный контракт и сейчас является одним из лидеров команды. По крайней мере, мне так показалось. В этой связи вопрос, планирует ли «Салават» продолжать совершать подобные трансферные манёвры, ведь на рынке ещё есть опытные игроки? Кажется, что мастерства вашим форвардам сильно не хватает. 34 броска в створ, но нет людей, способных исполнить.

– Мы рассматриваем все варианты, но всё равно хотелось бы, чтобы сохранился рисунок и наш стиль, за счёт которого мы играем. Это скорость, быстрое движение. Как игроков, так и в передачах. То есть будем смотреть и изучать рынок. Тем более что у нас Пётр Хохряков получил травму, сегодня мы опять играли в 11 форвардов. Будем рассматривать все варианты.

– Можно ли добиться текущим составом поставленных перед командой задач или всё-таки нужно усиление?

– У нас нормальный боевой состав. Задачи можно решать. Но можно найти и усиление, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.