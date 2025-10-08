Козлов: Калинюк играл в финской лиге. Сейчас он играет против хоккеистов хорошего уровня

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру защитника уфимского клуба Уайатта Калинюка.
– Уайатт Калинюк сегодня провёл четвёртый матч за команду. Как он вам?
– Ну он адаптируется. Парень играл в финской лиге. Там и площадки другие, и хоккей другой. Считаю, что сейчас он играет против хоккеистов хорошего уровня. И он проходит этап адаптации, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне Уайатт Калинюк сыграл шесть матчей, в которых забросил одну шайбу.
В следующем матче КХЛ «Салават Юлаев» 10 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком».