Кудашов — после 4:1: хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— Хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев». Быстрая, агрессивная, организованная команда. Видна рука тренера. Видно желание игроков. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Они доставили нам очень много проблем. Вовремя забили, поэтому игра сложилась в нашу пользу. Спасибо болельщикам за поддержку. Они здорово нас поддерживали, полный стадион, не могли их подвести. Энергия передавалась игрокам.

– Вы уже выделили «Салават», но тем не менее можно ли назвать сегодняшний матч наименее нервным для вас, как для главного тренера, в нынешнем сезоне? Именно по тому, как развивалась игра, потому что практически все предыдущие матчи «Динамо» шли в одну шайбу и часто до буллитов.

– Да вот, понимаете, в первом периоде звенела штанга. Забей они там – и всё бы пошло по-другому. Повторюсь, команда у них очень хорошая. Организованная, с желанием. Видно, что всё у них на местах. Надо отдать должное нашим игрокам, которые хорошо подготовились. Накануне хорошо потренировались и хорошо отнеслись к игре, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.