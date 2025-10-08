Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — после 4:1: хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев»

Кудашов — после 4:1: хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5)     2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5)     2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5)     3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5)     4:1 Броссо – 47:23 (5x5)    

— Хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев». Быстрая, агрессивная, организованная команда. Видна рука тренера. Видно желание игроков. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Они доставили нам очень много проблем. Вовремя забили, поэтому игра сложилась в нашу пользу. Спасибо болельщикам за поддержку. Они здорово нас поддерживали, полный стадион, не могли их подвести. Энергия передавалась игрокам.

– Вы уже выделили «Салават», но тем не менее можно ли назвать сегодняшний матч наименее нервным для вас, как для главного тренера, в нынешнем сезоне? Именно по тому, как развивалась игра, потому что практически все предыдущие матчи «Динамо» шли в одну шайбу и часто до буллитов.
– Да вот, понимаете, в первом периоде звенела штанга. Забей они там – и всё бы пошло по-другому. Повторюсь, команда у них очень хорошая. Организованная, с желанием. Видно, что всё у них на местах. Надо отдать должное нашим игрокам, которые хорошо подготовились. Накануне хорошо потренировались и хорошо отнеслись к игре, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android