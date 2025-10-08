Джек Айкел продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 108 млн — Фридман

28-летний нападающий Джек Айкел продлил контракт с «Вегас Голден Найтс» на общую сумму $ 108 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Срок соглашения — восемь лет, кэпхит — $ 13,5 млн. Предыдущее соглашение хоккеиста завершается в конце сезона-2025/2026 с кэпхитом $ 10 млн.

В прошлом сезоне американский нападающий набрал 94 (28+66) очка при показателе полезности «+32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 10 (1+9) очками при показателе полезности «-8» в 11 играх.

Всего в рамках НХЛ Айкел сыграл 616 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 369 результативных передач. В составе «Вегаса» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.