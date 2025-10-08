Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джек Айкел продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 108 млн — Фридман

Джек Айкел продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 108 млн — Фридман
Комментарии

28-летний нападающий Джек Айкел продлил контракт с «Вегас Голден Найтс» на общую сумму $ 108 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Срок соглашения — восемь лет, кэпхит — $ 13,5 млн. Предыдущее соглашение хоккеиста завершается в конце сезона-2025/2026 с кэпхитом $ 10 млн.

В прошлом сезоне американский нападающий набрал 94 (28+66) очка при показателе полезности «+32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 10 (1+9) очками при показателе полезности «-8» в 11 играх.

Всего в рамках НХЛ Айкел сыграл 616 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 369 результативных передач. В составе «Вегаса» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело полностью пропустит сезон-2025/2026 НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android