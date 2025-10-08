Кудашов: не хочу говорить о Подъяпольском — подумают о Моторыгине. Два хороших вратаря

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о вратарской бригаде столичного клуба — Владиславе Подъяпольском и Максиме Моторыгине.

– В составе произвели одну перестановку: Сергей Артемьев вернулся в ВХЛ, а Артём Чернов сыграл на его месте. Были недовольны чем-то в игре Артемьева или хотели заиграть Чернова, чтобы никто не терял практику?

– Во-первых, важно, чтобы все играли. Во-вторых, Артемьев заболел. Поэтому здесь уже никакого выбора не было. Да и вообще вы правильно сказали, что все должны играть. Мы стараемся, чтобы все находились в игровом тонусе, чтобы все были в обойме.

Нужно и помогать «Динамо» (Санкт-Петербург) чем можем, и чтобы игроки максимально комфортно набирали игровую практику. Но вообще он должен был вчера вернуться, однако заболел, а Чернов и планировался у нас на эту встречу. Проверенный боец.

– Соперник дал вам много шансов сыграть в большинстве, но ни одного гола не забили в этом формате...

– Соперник дал возможность сыграть в большинстве, но не дал забить (улыбается). Они здорово сыграли в меньшинстве.

– Владислав Подъяпольский вернулся на последний рубеж «Динамо», с тех пор три победы. Насколько он важен для вас?

– Вы знаете, в этой ситуации не хочу говорить о Подъяпольском, потому что подумают о Моторыгине. Если мы вспомним хронологию наших сезонов, в каждом из них наступал такой момент, когда Моторыгин вытаскивал команду. В прошлом плей-офф он сыграл почти 10 матчей подряд, сейчас он много играл в начале сезона.

У нас два хороших вратаря. Вспомните, как Моторыгин сыграл в Магнитогорске, сколько бросков там было. Поэтому неважно – какая фамилия. Важно – как играет хоккеист. Сегодня и до этого Владислав сыграл хорошо, поэтому команда выиграла. До этого Максим играл хорошие матчи, команда тоже выигрывала. Если кто-то играет плохо – проигрываем. Это нормальная ситуация, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.