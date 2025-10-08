Результаты матчей ВХЛ на 8 октября 2025 года

Сегодня, 8 октября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Кристалл» – АКМ 2:3;

ЦСК ВВС – «Торос» 5:2;

«Барс» – «Молот» 0:1 Б;

«Дизель» – «Рязань-ВДВ» 2:4;

«Челны» – «Олимпия» 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает «Магнитка».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.