Кудашов – об уровне КХЛ: надо стереть стереотип «название команды»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об уровне команд Континентальной хоккейной лиги.

– Впереди «Динамо» ждёт очень сложный календарь. Будете ли менять систему подготовки?

– Поедем на Юг – будем готовиться (смеётся). Если серьёзно, то как мы будем менять? А до этого у нас были команды, которые идут наверху турнирной таблицы. Они что плохие? Надо стереть стереотип «название команды». Я каждый год это повторяю, но в этом сезоне всё особенно выравнивается. Всё очень ровно и нельзя смотреть на название. К каждой игре нужно относиться, как к решающей.

– Вы сказали, что всё выравнивается, но в какую сторону? Показалось, что очень много брака стало в игровых ситуациях. Из четырёх заброшенных шайб три сегодня пришли с ошибок игроков «Салавата Юлаева». Понятно, что хоккей – это игра ошибок, но должно же быть и что-то красивое?

– Вы знаете, хоккей очень сильно убыстрился. Иногда во время тренировочного процесса мы – тренеры – уходим со льда за борт, чтобы не мешаться, потому что и так мало места на канадских площадках, и атлеты. Всё настолько быстро! А если ещё и лёд некачественный, то там уже не до красивой игры. Если раньше у нас были олимпийские площадки, где было много времени – можно было раскатиться, принять – тогда можно было рассуждать о качественном хоккее. Сейчас быстрота в первую очередь. Кто на этой скорости умеет реагировать, тот и побеждает.

– Вопрос конкретно про следующий матч – с ЦСКА. С разгромного поражения от этой команды «Динамо» начало нынешний сезон. Новый матч с ЦСКА для вас – это индикатор того, насколько спрогрессировала ваша команда, или просто новое московское дерби?

– Всё равно в сезоне бывают особенные и большие игры, но их очень много сейчас. Если раньше мы играли с ЦСКА и «Спартаком» по одному разу, то сейчас у нас шесть матчей с ЦСКА, со «Спартаком» и с «Шанхаем». Нельзя выделять один матч, потому что, если мы сделаем акцент на ЦСКА, то дальше у нас как раз идут подряд матчи с «Шанхаем». Но и нельзя сказать, что это обычный матч. Московское дерби в выходной день. Будем стараться выиграть, как и будет стараться ЦСКА. Все атрибуты столичного дерби на полном стадионе, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.