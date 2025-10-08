Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 8 октября 2025 года

Сегодня, 8 октября, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов» 2:3;

«Тайфун» – МХК «Спартак» МАХ 2:1;

«Белые Медведи» – «Реактор» 4:3;

«Снежные Барсы» – «Локо-76» 1:3;

«Ирбис» – «Ладья» 2:3;

МХК «Атлант» – «Красная Машина-Юниор» 3:1;

«Динамо-Шинник» – «АКМ-Юниор» 3:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 20 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 20 очков после 10 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.