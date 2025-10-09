Овечкин вышел в первом звене «Вашингтона» на стартовый матч команды в сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин вышел на первый матч сезона в первом звене. Этот сезон стал 21-м в карьере 40-летнего Овечкина.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.