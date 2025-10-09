Скидки
40-летний Овечкин обновил национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ

Комментарии

40‑летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03    

Этот сезон стал 21-м в карьере Овечкина в НХЛ. Данный показатель является рекордным для россиян. Ранее по 20 сезонов в лиге провели Евгений Малкин и Сергей Гончар.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Главные рекорды Александра Овечкина:

