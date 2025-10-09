Скидки
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Монреаль Канадиенс, результат матча 9 октября 2025 года, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Монреаль» с Демидовым в составе уступил «Торонто» в стартовом матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 8 на 9 октября мск на льду арены «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 01:00     1:1 Капанен – 05:39 (sh)     1:2 Болдюк (Галлахер, Дак) – 21:30     2:2 Йернкрок (Райлли, Лоренц) – 25:40     3:2 Райлли (Нис, Маччелли) – 49:02     4:2 Мэттьюс (Нюландер) – 58:28     5:2 Нюландер (Лоренц, Таварес) – 59:45    

В составе победителей голами отличились Бобби Макманн, Вильям Нюландер (1+2), Остон Мэттьюс, Калле Йернкрок и Морган Райлли (1+1). Российский форвард Иван Демидов результативными действиями в игре не отметился. У гостей забивали Оливер Капанен и Захари Болдюк.

В следующей встрече «Торонто» в гостях встретится с «Детройт Ред Уингз» 12 октября. «Монреаль» также сыграет с «Детройтом» на выезде, но их матч состоится 10 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
