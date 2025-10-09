«Монреаль» с Демидовым в составе уступил «Торонто» в стартовом матче НХЛ

В ночь с 8 на 9 октября мск на льду арены «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе победителей голами отличились Бобби Макманн, Вильям Нюландер (1+2), Остон Мэттьюс, Калле Йернкрок и Морган Райлли (1+1). Российский форвард Иван Демидов результативными действиями в игре не отметился. У гостей забивали Оливер Капанен и Захари Болдюк.

В следующей встрече «Торонто» в гостях встретится с «Детройт Ред Уингз» 12 октября. «Монреаль» также сыграет с «Детройтом» на выезде, но их матч состоится 10 октября.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: