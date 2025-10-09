Пастрняк с передачи Задорова забил первый гол «Вашингтону» в новом сезоне НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07 1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Первую шайбу в игре забросил Давид Пастрняк. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним в этом матче в первом звене в составе «Вашингтона» вышел российский нападающий Александр Овечкин, который является обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 897 шайб.
Комментарии
