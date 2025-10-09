Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Бостон Брюинз, результат матча 9 октября 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче НХЛ. У Задорова — ассист, Овечкин без очков
В ночь с 8 на 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp)     1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02    

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (1+2), Морган Гики (1+1) и Элиас Линдхольм (1+1). Российский защитник гостей Никита Задоров отметился результативной передачей. Форвард Марат Хуснутдинов завершил игру без голевых действий. У хозяев единственную шайбу забросил Том Уилсон. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Его показатель полезности — «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Вашингтон» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 октября. «Бостон» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 10 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
