«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче НХЛ. У Задорова — ассист, Овечкин без очков

В ночь с 8 на 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отличились Давид Пастрняк (1+2), Морган Гики (1+1) и Элиас Линдхольм (1+1). Российский защитник гостей Никита Задоров отметился результативной передачей. Форвард Марат Хуснутдинов завершил игру без голевых действий. У хозяев единственную шайбу забросил Том Уилсон. Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал. Его показатель полезности — «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Вашингтон» в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 октября. «Бостон» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 10 октября.

