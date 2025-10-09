Скидки
Том Уилсон забил первый гол «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ, у Протаса — передача

Том Уилсон забил первый гол «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ, у Протаса — передача


В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Первую шайбу столичного клуба забросил Том Уилсон. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, Уилсону удалось сравнять счёт в матче, однако меньше чем через минуту «Бостон» вновь вышел вперёд после гола Элиас Линдхольм.

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

