Мэттьюс повторил снайперское достижение Овечкина в стартовых матчах сезона НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) забросил свою 13-ю шайбу в карьере в матчах открытия сезона. Тем самым Мэтьюс повторил текущий рекорд по этому показателю среди действующих игроков, принадлежащий российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 59-й минуте игры американский форвард поразил пустые ворота соперника, успев догнать уходящую за линию проброса шайбу.

Сам Овечкин в стартовой игре «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 против «Бостон Брюинз» (1:3) голевыми свершениями не отметился, оставив свой рекорд на прежней планке — 13 заброшенных шайб.