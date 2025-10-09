Скидки
Мэттьюс повторил снайперское достижение Овечкина в стартовых матчах сезона НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:2) забросил свою 13-ю шайбу в карьере в матчах открытия сезона. Тем самым Мэтьюс повторил текущий рекорд по этому показателю среди действующих игроков, принадлежащий российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 01:00     1:1 Капанен – 05:39 (sh)     1:2 Болдюк (Галлахер, Дак) – 21:30     2:2 Йернкрок (Райлли, Лоренц) – 25:40     3:2 Райлли (Нис, Маччелли) – 49:02     4:2 Мэттьюс (Нюландер) – 58:28     5:2 Нюландер (Лоренц, Таварес) – 59:45    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 59-й минуте игры американский форвард поразил пустые ворота соперника, успев догнать уходящую за линию проброса шайбу.

Сам Овечкин в стартовой игре «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 против «Бостон Брюинз» (1:3) голевыми свершениями не отметился, оставив свой рекорд на прежней планке — 13 заброшенных шайб.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
