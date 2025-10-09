Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Кузьменко забил первый российский гол в текущем сезоне НХЛ

29‑летний российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко вышел на лёд и отметился голом в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей.

На пятой минуте встрече в большинстве шайбу забросил форвард Кузьменко. Ассистировали ему Анже Копитар и Кевин Фиала. Данный гол стал первым для российских хоккеистов в текущем сезоне НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В минувшем сезоне Кузьменко дебютировал в Кубке Стэнли, набрав 6 (3+3) очков в шести матчах за «Кингз».

