«Торонто» выиграл стартовый матч в 10-м сезоне подряд, это вторая серия в истории НХЛ

«Торонто» выиграл стартовый матч в 10-м сезоне подряд, это вторая серия в истории НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл на своей площадке «Монреаль Канадиенс» (5:2) в стартовой игре нового регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026. Это 10-я победа «Торонто» подряд в матче открытия нового сезона, серия стартовала в сезоне-2016/2017.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 01:00     1:1 Капанен – 05:39 (sh)     1:2 Болдюк (Галлахер, Дак) – 21:30     2:2 Йернкрок (Райлли, Лоренц) – 25:40     3:2 Райлли (Нис, Маччелли) – 49:02     4:2 Мэттьюс (Нюландер) – 58:28     5:2 Нюландер (Лоренц, Таварес) – 59:45    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, ранее победной серии такой продолжительности в матчах открытия сезонов удавалось добиться только двум командам — обладателю рекордной серии из 11 сезонов со стартовыми победами «Монреаль Канадиенс» (1953/1954 — 1963/1964) и «Вашингтон Кэпиталз», также побеждавшему на старте в 10 регулярных чемпионатах кряду (2001/2002 — 2011/2012, за вычетом не состоявшегося из-за локаута сезона-2004/2005).

