Джек Рословик собирается подписать контракт с «Эдмонтоном» — Эллиотт Фридман

Джек Рословик собирается подписать контракт с «Эдмонтоном» — Эллиотт Фридман
«Эдмонтон Ойлерз» возобновил переговоры с 28-летним американским центральным нападающим Джеком Рословиком, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети X. По данным источника, хоккеист собирается подписать с «Нефтяниками» контракт.

В сезоне-2024/2025 Рословик выступал за «Каролину Харрикейнз» и после завершения срока действия соглашения с «ураганами» является неограниченно свободным агентом. В регулярном чемпионате-2024/2025 Джек сыграл 81 матч и набрал 39 очков (22+17), в плей-офф на его счету один гол и три результативные передачи в девяти играх.

