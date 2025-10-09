Скидки
Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Бостона» в первом матче сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери дал комментарий по итогам проигранного стартового матча нового регулярного сезона НХЛ — 2025/2026 с «Бостон Брюинз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp)     1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02    

«В первом периоде нам не хватило агрессии в средней зоне, из‑за этого у нас были большие проблемы с контролем шайбы. Во втором периоде, на мой взгляд, мы улучшили нашу игру в этом плане. Безусловно, нам не хватило реализации большинства. Были хорошие шансы, но мы допустили слишком много небрежности. Ничего, это исправляется со временем. Сейчас я стараюсь наладить командную «химию» и объединить команду в стремлении к победе и голам», — приводит слова Карбери пресс‑служба «Вашингтона».

Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Том Уилсон, которому ассистировали Джейкоб Чикран и белорус Алексей Протас.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»

