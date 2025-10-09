Леон Драйзайтль забросил 400-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забил 400-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в домашней игре с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 29-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Эдмонтона» Драйзайтль реализовал большинство, замкнув дальнюю штангу после розыгрыша шайбы и зрячего прострела Давида Томашека.

Этот гол позволил немецкому хоккеисту выйти на чистое 111-е место среди снайперов в истории лиги, опередив Джейми Бенна.