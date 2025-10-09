Леон Драйзайтль забросил 400-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ
Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забил 400-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в домашней игре с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp) 2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11 3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp) 3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40 3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp) 3:3 Коулман – 40:40
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 29-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Эдмонтона» Драйзайтль реализовал большинство, замкнув дальнюю штангу после розыгрыша шайбы и зрячего прострела Давида Томашека.
Этот гол позволил немецкому хоккеисту выйти на чистое 111-е место среди снайперов в истории лиги, опередив Джейми Бенна.
