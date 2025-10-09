Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леон Драйзайтль забросил 400-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ

Леон Драйзайтль забросил 400-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ
Комментарии

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забил 400-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в домашней игре с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp)     2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11     3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp)     3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40     3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp)     3:3 Коулман – 40:40    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 29-й минуте игры при счёте 2:0 в пользу «Эдмонтона» Драйзайтль реализовал большинство, замкнув дальнюю штангу после розыгрыша шайбы и зрячего прострела Давида Томашека.

Этот гол позволил немецкому хоккеисту выйти на чистое 111-е место среди снайперов в истории лиги, опередив Джейми Бенна.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Фото
Леон Драйзайтль отреагировал на новый контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android