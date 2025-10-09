19-летний Матвей Гридин забил гол в дебютном матче НХЛ

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ. Гридин отличился в дерби Альберты — выездной встрече с географическим соседом «Калгари» «Эдмонтон Ойлерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 33-й минуте игры при счёте 3:0 Гридин затащил шайбу в чужую зону по правому флангу и с разворота сильно прострелил вдоль ворот. Шайба угодила в конёк защитника Ноа Филпа и отскочила в сетку ворот Стюарта Скиннера.

Ранее в шести предсезонных матчах «Калгари» Матвей Гридин отметился двумя заброшенными шайбами и победным буллитом.