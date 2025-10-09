Скидки
19-летний Матвей Гридин забил гол в дебютном матче НХЛ

Комментарии

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ. Гридин отличился в дерби Альберты — выездной встрече с географическим соседом «Калгари» «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp)     2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11     3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp)     3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40     3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp)     3:3 Коулман – 40:40    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 33-й минуте игры при счёте 3:0 Гридин затащил шайбу в чужую зону по правому флангу и с разворота сильно прострелил вдоль ворот. Шайба угодила в конёк защитника Ноа Филпа и отскочила в сетку ворот Стюарта Скиннера.

Ранее в шести предсезонных матчах «Калгари» Матвей Гридин отметился двумя заброшенными шайбами и победным буллитом.

Комментарии
