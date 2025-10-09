Павел Дорофеев забросил первую шайбу «Вегаса» в текущем сезоне

24‑летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голом в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте встречи шайбу забросил форвард Дорофеев. Данный гол стал российского нападающего первым в текущем сезоне. Кроме того, это первая шайба «Вегаса» в принципе в стартовавшей регулярке сезона-2025/2026.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, ранее в этой встрече голом отличился другой россиянин — форвард «Кингз» Андрей Кузьменко.

