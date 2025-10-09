Скидки
Павел Дорофеев забросил первую шайбу «Вегаса» в текущем сезоне

24‑летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голом в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp)     0:2 Байфилд – 11:57     1:2 Дорофеев – 22:10     1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41     2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp)     3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp)     4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06     5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43     5:4 Мур – 52:00 (sh)    

На 23-й минуте встречи шайбу забросил форвард Дорофеев. Данный гол стал российского нападающего первым в текущем сезоне. Кроме того, это первая шайба «Вегаса» в принципе в стартовавшей регулярке сезона-2025/2026.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, ранее в этой встрече голом отличился другой россиянин — форвард «Кингз» Андрей Кузьменко.

Андрей Кузьменко забил первый российский гол в текущем сезоне НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

