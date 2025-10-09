Павел Дорофеев оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

24‑летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился тремя голами в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 3:3.
Три шайбы Дорофеева пришлись на второй период: на 23-й, 38-й и 40-й минутах встречи. Благодаря этим голам Павел вырвался в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Павел является единственным игроком «Вегаса» с заброшенными шайбами в стартовавшей регулярке сезона-2025/2026.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Дорофеев провёл за «Вегас» 82 матча, в которых записал в свой актив 35 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «+2». Также на его счету восемь матчей в плей-офф, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 9 октября 2025
-
07:39
-
07:34
-
07:13
-
07:01
-
06:43
-
06:38
-
06:34
-
06:24
-
06:07
-
05:47
-
05:45
-
05:11
-
04:51
-
04:48
-
04:01
-
03:43
-
02:54
- 8 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:57
-
22:53
-
22:47
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:51
-
21:41
-
21:23
-
21:12
-
20:47