Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

Павел Дорофеев оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

24‑летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился тремя голами в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp)     0:2 Байфилд – 11:57     1:2 Дорофеев – 22:10     1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41     2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp)     3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp)     4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06     5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43     5:4 Мур – 52:00 (sh)    

Три шайбы Дорофеева пришлись на второй период: на 23-й, 38-й и 40-й минутах встречи. Благодаря этим голам Павел вырвался в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Павел является единственным игроком «Вегаса» с заброшенными шайбами в стартовавшей регулярке сезона-2025/2026.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Дорофеев провёл за «Вегас» 82 матча, в которых записал в свой актив 35 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «+2». Также на его счету восемь матчей в плей-офф, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Видео
Павел Дорофеев забросил первую шайбу «Вегаса» в текущем сезоне

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android