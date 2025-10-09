Павел Дорофеев оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

24‑летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился тремя голами в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», который проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 3:3.

Три шайбы Дорофеева пришлись на второй период: на 23-й, 38-й и 40-й минутах встречи. Благодаря этим голам Павел вырвался в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Павел является единственным игроком «Вегаса» с заброшенными шайбами в стартовавшей регулярке сезона-2025/2026.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Дорофеев провёл за «Вегас» 82 матча, в которых записал в свой актив 35 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «+2». Также на его счету восемь матчей в плей-офф, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме Видео Павел Дорофеев забросил первую шайбу «Вегаса» в текущем сезоне

