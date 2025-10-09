Скидки
Хоккей

Дорофеев повторил достижение игроков «Вегаса», ранее покорявшееся лишь трижды в истории

Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился хет-триком во втором периоде первого матча сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», тем самым повторив достижение игроков «Вегаса», которое ранее покорялось лишь трижды.

Встреча проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт ничейный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp)     0:2 Байфилд – 11:57     1:2 Дорофеев – 22:10     1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41     2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp)     3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp)     4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06     5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43     5:4 Мур – 52:00 (sh)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Дорофеев стал четвёртым игроком «Голден Найтс», забившим три гола за один период, и первым, кто сделал это после Джека Айкела с 10 ноября 2022 года. Тогда «золотые рыцари» обыграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4.

В прошлой регулярке НХЛ Дорофеев провёл за «Вегас» 82 матча, в которых записал в свой актив 35 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «+2».

Видео
Павел Дорофеев оформил первый российский хет-трик в новом сезоне НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

