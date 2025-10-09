Дорофеев повторил достижение игроков «Вегаса», ранее покорявшееся лишь трижды в истории

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился хет-триком во втором периоде первого матча сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз», тем самым повторив достижение игроков «Вегаса», которое ранее покорялось лишь трижды.

Встреча проходит в эти минуты в США Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». На момент написания новости идёт третий период. Счёт ничейный — 3:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Дорофеев стал четвёртым игроком «Голден Найтс», забившим три гола за один период, и первым, кто сделал это после Джека Айкела с 10 ноября 2022 года. Тогда «золотые рыцари» обыграли «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4.

В прошлой регулярке НХЛ Дорофеев провёл за «Вегас» 82 матча, в которых записал в свой актив 35 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «+2».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: