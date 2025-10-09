Скидки
Эдмонтон Ойлерз — Калгари Флэймз, результат матча 9 октября 2025, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дебютный гол Гридина запустил камбэк «Калгари» с «Эдмонтоном» с 0:3 до победы по буллитам
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026, в котором состоялось дерби провинции Альберта — игра между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp)     2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11     3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp)     3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40     3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp)     3:3 Коулман – 40:40     3:4 Кадри – 65:00    

Своей первой заброшенной шайбой в НХЛ в первом же официальном матче отметился 19-летний российский нападающий Матвей Гридин, который на 33-й минуте при счёте 0:3 забил первый гол «Калгари», позволивший «Флэймз» запустить возвращение в игру. В серии буллитов Матвей не смог реализовать свою попытку, как и белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович. Василий Подколзин из «Эдмонтона» результативных действий не совершил.

Остальные шайбы гостей на счету Коннора Зари и Блейка Коулмана, у «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане и Леон Драйзайтль. Ньюджент-Хопкинс всего набрал 3 очка (1+2), Коннор Макдэвид отметился ассистентским дублем. Победный буллит в восьмой сессии послематчевых бросков на счету Назема Кадри.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Новости. Хоккей
