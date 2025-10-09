Дебютный гол Гридина запустил камбэк «Калгари» с «Эдмонтоном» с 0:3 до победы по буллитам

В ночь с 8 на 9 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026, в котором состоялось дерби провинции Альберта — игра между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

Своей первой заброшенной шайбой в НХЛ в первом же официальном матче отметился 19-летний российский нападающий Матвей Гридин, который на 33-й минуте при счёте 0:3 забил первый гол «Калгари», позволивший «Флэймз» запустить возвращение в игру. В серии буллитов Матвей не смог реализовать свою попытку, как и белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович. Василий Подколзин из «Эдмонтона» результативных действий не совершил.

Остальные шайбы гостей на счету Коннора Зари и Блейка Коулмана, у «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане и Леон Драйзайтль. Ньюджент-Хопкинс всего набрал 3 очка (1+2), Коннор Макдэвид отметился ассистентским дублем. Победный буллит в восьмой сессии послематчевых бросков на счету Назема Кадри.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.