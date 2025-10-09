Скидки
Вегас Голден Найтс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 9 октября 2025, счёт 5:6 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Хет-трик Дорофеева и два очка Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Утром 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась волевой победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp)     0:2 Байфилд – 11:57     1:2 Дорофеев – 22:10     1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41     2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp)     3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp)     4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06     5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43     5:4 Мур (Дано, Даути) – 51:39 (sh)     5:5 Кларк (Байфилд, Кузьменко) – 54:00     5:6 Мур – 65:00    

В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джефф Мэлотт, Тревор Мур (шайба и победный буллит), а также российский нападающий Андрей Кузьменко, ставший автором первого российского гола в текущем сезоне НХЛ. У гостей забивали американец Джек Айкел (1+3), российский форвард Иван Барбашёв (1+1), а также хет-трик на счету Павла Дорофеева.

В следующей встрече «Вегас» в гостях встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 10 октября. «Кингз» сыграют на выезде с «Виннипег Джетс» 11 октября.

