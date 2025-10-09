Хет-трик Дорофеева и два очка Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

Утром 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась волевой победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джефф Мэлотт, Тревор Мур (шайба и победный буллит), а также российский нападающий Андрей Кузьменко, ставший автором первого российского гола в текущем сезоне НХЛ. У гостей забивали американец Джек Айкел (1+3), российский форвард Иван Барбашёв (1+1), а также хет-трик на счету Павла Дорофеева.

В следующей встрече «Вегас» в гостях встретится с «Сан-Хосе Шаркс» 10 октября. «Кингз» сыграют на выезде с «Виннипег Джетс» 11 октября.

