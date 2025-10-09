Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 9 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 1:3;
«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:6 Б;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флеймз» — 3:4 Б.

Хет-триком отметился российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев и стал четвёртым игроком «Голден Найтс», забившим три гола за один период, и первым, кто сделал это после Джека Айкела с 10 ноября 2022 года.

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме
Что ни матч, то рекорд! Овечкин стал главным русским долгожителем в НХЛ
Видео
Что ни матч, то рекорд! Овечкин стал главным русским долгожителем в НХЛ
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android