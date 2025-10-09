Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2025 года

В ночь на 9 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 1:3;

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:6 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флеймз» — 3:4 Б.

Хет-триком отметился российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев и стал четвёртым игроком «Голден Найтс», забившим три гола за один период, и первым, кто сделал это после Джека Айкела с 10 ноября 2022 года.

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ.