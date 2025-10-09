В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с Майклом Маклаудом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о заключении соглашения с канадским нападающим Майклом Маклаудом, которое будет действовать три сезона.

«С учётом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо. Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму «ястребов». Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее всё будет зависеть от него и от тренерского штаба. Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так и для игрока», — приводит слова Сопина пресс-служба команды из Омска.

27-летний Маклауд будет играть под девятым номером в «Авангарде».

