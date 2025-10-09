Хет-трик Дорофеева в НХЛ, Овечкин побил национальный рекорд. Главное к утру
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в первом матче и вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ, 11-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Дорофеева и два очка Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.
- 40-летний Овечкин обновил национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ.
- Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле и не вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане.
- Андрей Кузьменко забил первый российский гол в текущем сезоне НХЛ.
- Дебютный гол Гридина запустил камбэк «Калгари» с «Эдмонтоном» с 0:3 до победы по буллитам.
- «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче НХЛ. У Задорова — ассист, Овечкин без очков.
- «Монреаль» с Демидовым в составе уступил «Торонто» в стартовом матче НХЛ.
- «Зенит» предъявил долг «Химкам» в размере 77,4 млн рублей.
- «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Баварии» — Bild.
- Сборная Аргентины разгромила Нигерию в плей-офф молодёжного ЧМ-2025.
- Франция в дополнительное время одолела Японию и вышла в четвертьфинал молодёжного ЧМ-2025.
- Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев».
- «Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом на три сезона.
- Российский вратарь Георгий Романов подписал двусторонний контракт с «Сент-Луисом».
