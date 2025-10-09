Хет-трик Дорофеева в НХЛ, Овечкин побил национальный рекорд. Главное к утру

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в первом матче и вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ, 11-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

