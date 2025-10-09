Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

9 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, МЧМ-2025, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, КХЛ, теннис

Хет-трик Дорофеева в НХЛ, Овечкин побил национальный рекорд. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в первом матче и вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ, 40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ, 11-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Дорофеева и два очка Барбашёва не помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.
  2. 40-летний Овечкин обновил национальный рекорд по числу сезонов в НХЛ.
  3. Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле и не вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане.
  4. Андрей Кузьменко забил первый российский гол в текущем сезоне НХЛ.
  5. Дебютный гол Гридина запустил камбэк «Калгари» с «Эдмонтоном» с 0:3 до победы по буллитам.
  6. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом матче НХЛ. У Задорова — ассист, Овечкин без очков.
  7. «Монреаль» с Демидовым в составе уступил «Торонто» в стартовом матче НХЛ.
  8. «Зенит» предъявил долг «Химкам» в размере 77,4 млн рублей.
  9. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Баварии» — Bild.
  10. Сборная Аргентины разгромила Нигерию в плей-офф молодёжного ЧМ-2025.
  11. Франция в дополнительное время одолела Японию и вышла в четвертьфинал молодёжного ЧМ-2025.
  12. Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев».
  13. «Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом на три сезона.
  14. Российский вратарь Георгий Романов подписал двусторонний контракт с «Сент-Луисом».
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Овечкин против Задорова, Беларусь — Дания в отборе к ЧМ-2026 и теннис
Топ-матчи четверга: Овечкин против Задорова, Беларусь — Дания в отборе к ЧМ-2026 и теннис
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android