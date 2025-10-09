Гридин стал четвёртым тинейджером в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ
19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ. Гридин отличился в дерби Альберты — выездной встрече с географическим соседом «Калгари» «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp) 2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11 3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp) 3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40 3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp) 3:3 Коулман – 40:40 3:4 Кадри – 65:00
Гридин стал четвёртым тинейджером (хоккеист, не достигший возраста в 20 лет) в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ. Ранее подобным достижением отметились Зейн Парех 17 апреля 2025 года, Джером Игинла 5 октября 1996 года и Брайан Глинн 8 октября 1987 года.
Ранее в шести предсезонных матчах «Калгари» Матвей Гридин отметился двумя заброшенными шайбами и победным буллитом.
