Гридин стал четвёртым тинейджером в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в своём первом в карьере официальном матче регулярного чемпионата НХЛ. Гридин отличился в дерби Альберты — выездной встрече с географическим соседом «Калгари» «Эдмонтон Ойлерз».

Гридин стал четвёртым тинейджером (хоккеист, не достигший возраста в 20 лет) в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ. Ранее подобным достижением отметились Зейн Парех 17 апреля 2025 года, Джером Игинла 5 октября 1996 года и Брайан Глинн 8 октября 1987 года.

Ранее в шести предсезонных матчах «Калгари» Матвей Гридин отметился двумя заброшенными шайбами и победным буллитом.