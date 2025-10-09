«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джеком Рословиком

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании контракта с 28-летним американским центральным нападающим Джеком Рословиком, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон с зарплатой в $ 1,5 млн.

В сезоне-2024/2025 Рословик выступал за «Каролину Харрикейнз» и после завершения срока действия соглашения с «ураганами» является неограниченно свободным агентом. В регулярном чемпионате-2024/2025 Джек сыграл 81 матч и набрал 39 очков (22+17), в плей-офф на его счету один гол и три результативные передачи в девяти играх.

Всего в Национальной хоккейной лиге Рословик провёл 526 матчей, в которых набрал 260 очков — забросил 102 шайбы и отдал 158 результативных передач. Американский нападающий выступал за «Виннипег Джетс», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролину».