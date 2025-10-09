Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 9 октября 2025 года

Сегодня, 9 октября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 октября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Химик»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Звезда»;

15:00. «Сокол» – «Торпедо-Горький»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Магнитка»;

18:00. ХК «Тамбов» – «Югра»;

19:00. «Буран» – «Зауралье»;

19:00. «Динамо» Спб – «Челмет»;

19:00. «Ростов» – «Рубин».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает «Магнитка».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.