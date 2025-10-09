Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 9 октября 2025 года

Сегодня, 9 октября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов»;

12:00. «Тайфун» – МХК «Спартак» МАХ;

16:30. «Толпар» – «Омские Ястребы»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи»;

19:00. АКМ Новомосковск – «Сибирские Снайперы»;

19:00. «Академия Михайлова» – «Красная Армия»;

19:30. МХК «Спартак» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 20 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 20 очков после 10 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.