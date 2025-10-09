Александр Овечкин оценил поражение от «Бостона» в первом матче нового сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в первом матче нового сезона с «Бостон Брюинз» (1:3).

«Билеты были полностью распроданы, болельщики подарили нам море энергии. Так что было очень здорово. Думаю, сегодня у нас были хорошие голевые моменты, но с каждой игрой мы будем играть всё лучше и лучше. Видно, что у всех четырёх звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализовали их.

В первых матчах сезона всё будет немного непривычно. Будет другой темп, другая атмосфера, и, возможно, придётся слишком сильно сжимать клюшку. Но это первая игра для обеих команд, и, как вы могли заметить, было много рикошетов, много недопонимания. Это неприятно, но мы двигаемся дальше», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.