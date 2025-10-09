Скидки
Хоккей

«Пару лет назад я играл на Playstation, а теперь я здесь». Гридин оценил свой дебют в НХЛ

Комментарии

19-летний российский нападающий «Калгари Флеймз» Матвей Гридин оценил свой дебютный матч в НХЛ. Форвард отметился заброшенной шайбой и помог команде одержать волевую победу в выездном матче с принципиальным соперником «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 09:53 (pp)     2:0 Манджапане (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:11     3:0 Драйзайтль (Томашек, Ньюджент-Хопкинс) – 28:32 (pp)     3:1 Гридин (Кадри, Коронато) – 32:40     3:2 Зари (Клапка) – 34:47 (pp)     3:3 Коулман – 40:40     3:4 Кадри – 65:00    

«Нереально. Пару лет назад я играл в НХЛ на Playstation. Теперь я играю здесь, так что это приятно. Я пытался отдать пас, но шайба отрикошетила от конька защитника и влетела в ворота. Меня это устраивает (улыбается). Я никогда не забуду свою первую игру и первый гол в НХЛ», — цитирует Гридина пресс-служба клуба.

Гридин стал четвёртым тинейджером (хоккеист, не достигший возраста в 20 лет) в истории «Калгари» с голом в дебютном матче в НХЛ.

