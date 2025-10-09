Спенсер Карбери объяснил, почему дал Овечкину больше отдыха при игре в большинстве

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему не дал форварду Александру Овечкину продолжать игру в большинстве во второй спецбригаде в матче с «Бостон Брюинз» (1:3). «Вашингтон» получил пять попыток большинства, в трёх из которых Овечкин не оставался на площадке со второй спецбригадой, как он обычно это делает.

«Продолжительная игра в большинстве ставит его в сложное положение, ведь он играет три минуты подряд. В такие моменты я должен ему помочь. Дело не в количестве, а в качестве большинства для Овечкина на данном этапе его карьеры, поэтому моя задача — найти для него этого качество. Я должен убедиться, что его игровое время соответствует потребностям, и мы используем его в нужных местах, чтобы реализовать его сильные стороны и то, что он делает на элитном уровне на данном этапе своей карьеры.

Конечно, это просто ситуативно. Думаю, что большую часть времени он будет оставаться играть и во второй бригаде большинства. Это чисто ситуативно, потому что в конце концов он часто устаёт. Никто в лиге, кроме разве что Уилли Нюландера, не играет все две минуты в большинстве, верно? То есть к этой минуте большинство игроков устают и уходят с площадки, верно? Он ничем не отличается. Он человек и тоже устаёт. Но уставший Овечкин в большинстве случаев лучше, чем другой свежий игрок. Когда он немного устал, то можно всё равно использовать его бросок», — цитирует Карбери RMNB.