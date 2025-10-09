Кэм Аткинсон подпишет однодневный контракт с «Коламбусом» и завершит карьеру в НХЛ

Нападающий Кэм Аткинсон подпишет однодневный контракт с «Коламбус Блю Джекетс» и завершит карьеру в НХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Торжественная церемония в честь 36-летнего американского нападающего пройдёт перед домашним матчем с «Колорадо Эвеланш» в ночь на 17 октября.

Аткинсон провёл 10 сезонов в составе «Коламбуса», сыграв 627 матчей и набрав 402 (213+189) очка при 146 минутах штрафа и показателе полезности «+17». Он входит в число лидеров франшизы по основным показателям: занимает второе место по очкам (после Рика Нэша – 547), голам (Нэш – 289), победным шайбам (42 против 44 у Нэша) и броскам в створ (1883 против 2 278). Кэм также является лучшим снайпером и бомбардиром клуба в истории выступлений в плей-офф – 26 (10+16) очков в 35 матчах.

Аткинсон был выбран «Коламбусом» в шестом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 157-м номером. За карьеру в НХЛ форвард провёл 809 матчей и набрал 489 (253+236) очков в составе «Коламбуса», «Филадельфии» и «Тампа-Бэй».