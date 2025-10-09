Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский нападающий Майкл Маклауд поделился эмоциями от возвращения в «Авангард»

Канадский нападающий Майкл Маклауд поделился эмоциями от возвращения в «Авангард»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оценил своё возвращение в омский клуб. Канадский форвард подписал трёхлетнее соглашение с «Авангардом» и уже провёл ледовую тренировку на домашней арене в Омске.

— Привет, Майкл! Рады видеть тебя здесь снова. Как долетел?
— Всё прошло отлично, без каких-то происшествий. Рад быть здесь наконец.

— Как прошла встреча с командой, с тренерами?
— Очень рад всех видеть, и классно было познакомиться с новыми ребятами. Жду не дождусь, когда уже буду готов играть. У нас лучшие болельщики в лиге, я действительно рад вернуться и буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, — цитирует Маклауда пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
«Авангард» дожал Маклауда! Канадца «отменили» на родине, а в Омске усвоили недавний урок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android