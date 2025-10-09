Канадский нападающий Майкл Маклауд поделился эмоциями от возвращения в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оценил своё возвращение в омский клуб. Канадский форвард подписал трёхлетнее соглашение с «Авангардом» и уже провёл ледовую тренировку на домашней арене в Омске.

— Привет, Майкл! Рады видеть тебя здесь снова. Как долетел?

— Всё прошло отлично, без каких-то происшествий. Рад быть здесь наконец.

— Как прошла встреча с командой, с тренерами?

— Очень рад всех видеть, и классно было познакомиться с новыми ребятами. Жду не дождусь, когда уже буду готов играть. У нас лучшие болельщики в лиге, я действительно рад вернуться и буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, — цитирует Маклауда пресс-служба клуба.