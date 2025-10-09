Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек назвал НХЛ кровавым соревнованием из-за участия в турнире российских хоккеистов

Гашек назвал НХЛ кровавым соревнованием из-за участия в турнире российских хоккеистов
Комментарии

Легендарный бывший голкипер НХЛ чех Доминик Гашек высказался о старте нового сезона Национальной хоккейной лиги, в которой приняли участие российские хоккеисты.

«Для всех любителей хоккея, и не только. На этой неделе начался очередной сезон НХЛ. К сожалению, НХЛ снова не позволила российским игрокам официально осудить СВО*. В этом случае всякий раз, когда хоккеист-гражданин России выходит на лёд, он становится огромной рекламой СВО*.

Из-за НХЛ в этом и следующем году погибнет и получит увечья огромное количество людей. Важно, чтобы не только любители хоккея, но и как можно больше людей во всём мире знали об этом и относились к этому кровавому соревнованию соответственно», — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
Материалы по теме
Монсон: Гашеку лучше помолчать, потому что он не понимает, о чём говорит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android