Ильенко — о «Динамо»: можно проиграть одну игру и снова оказаться в непонятной ситуации

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о турнирном положении бело-голубых. После 12 матчей «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

— Вы встречались с «Салаватом Юлаевом». Непривычно видеть эту команду на последнем месте. Сейчас в ней играет большое количество молодых игроков, своих воспитанников. Что было главным в матче? За счёт чего смогли одержать победу?

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то в ней у нас всё равно такая ситуация – не очень. Нам надо набирать очки, выигрывать. Поэтому мы не могли плохо настроиться на эту игру. Неважно, на последнем месте они или нет. Парни [из Уфы] выиграли две последние встречи, это быстрые, молодые и амбициозные ребята. Выходили как на обычную игру — побеждать.

— Есть ощущение, что стартовый сентябрьский кризис постепенно преодолевается? Вторая подряд победа со счётом 4:1. Или только следующий матч с ЦСКА покажет, на правильном ли пути команда сейчас?

— Нельзя сейчас однозначно ответить на этот вопрос. Сейчас ещё решающий показатель – ЦСКА. Можно проиграть одну игру и снова оказаться в непонятной ситуации. Поэтому нужно на каждую встречу настраиваться, выходить побеждать, стараться набирать очки в каждом матче, – сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.