Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ильенко — о «Динамо»: можно проиграть одну игру и снова оказаться в непонятной ситуации

Ильенко — о «Динамо»: можно проиграть одну игру и снова оказаться в непонятной ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о турнирном положении бело-голубых. После 12 матчей «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сикура (Комтуа, Ожиганов) – 14:13 (5x5)     2:0 Пакетт (Пыленков, Уил) – 15:13 (4x5)     2:1 Цулыгин (Сучков, Корбит) – 21:43 (5x5)     3:1 Гусев (Уил, Ожиганов) – 23:52 (5x5)     4:1 Броссо – 47:23 (5x5)    

— Вы встречались с «Салаватом Юлаевом». Непривычно видеть эту команду на последнем месте. Сейчас в ней играет большое количество молодых игроков, своих воспитанников. Что было главным в матче? За счёт чего смогли одержать победу?
— Если посмотреть на турнирную таблицу, то в ней у нас всё равно такая ситуация – не очень. Нам надо набирать очки, выигрывать. Поэтому мы не могли плохо настроиться на эту игру. Неважно, на последнем месте они или нет. Парни [из Уфы] выиграли две последние встречи, это быстрые, молодые и амбициозные ребята. Выходили как на обычную игру — побеждать.

— Есть ощущение, что стартовый сентябрьский кризис постепенно преодолевается? Вторая подряд победа со счётом 4:1. Или только следующий матч с ЦСКА покажет, на правильном ли пути команда сейчас?
— Нельзя сейчас однозначно ответить на этот вопрос. Сейчас ещё решающий показатель – ЦСКА. Можно проиграть одну игру и снова оказаться в непонятной ситуации. Поэтому нужно на каждую встречу настраиваться, выходить побеждать, стараться набирать очки в каждом матче, – сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android