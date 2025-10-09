Ильенко — о своей статистике: не то чтобы переживал, но всё равно в голове это сидело

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о своей результативности в текущем сезоне. За 12 матчей сезона форвард отметился голом и результативной передачей.

— Насколько возвращение Владислава Подъяпольского помогло стабилизировать ситуацию? Кажется, даже если он ошибается, делает это очень уверенно, будто этого больше не произойдёт.

— Мы рады, что Влад вернулся после такой травмы: полгода не играл в хоккей. Получаем удовольствие от того, что он играет с нами. Даёт нам очень много позитивных эмоций. Но у нас два очень классных вратаря. Макс Моторыгин занял место Влада, пока тот был травмирован, и также выручал нас, держал в игре.

— Насколько твой гол в ворота «Торпедо» – первый в сезоне для тебя – был долгожданным? Не самая лучшая статистика у тебя была в сентябре. Переживал из-за этого?

— Не то чтобы переживал, но всё равно в голове это сидело. Предыдущие два сезона в сентябре уверенно выходил. Опять же, тогда играл в большинстве, сейчас не попадаю в бригады. Где-то очень хотелось забить и придать себе немного уверенности. Однако надо стараться прибавлять.

— У вас с Джиошвили уже налаженное сочетание в звене, где периодически меняется третий форвард. Быстро удаётся найти взаимопонимание с Артемьевым или Черновым? Или требуется в ходе игры какое-то время?

— Уже нет, привыкли. К тому же с предсезонки, да и, наверное, уже третий сезон так, что один партнёр постоянный, а другой всегда меняется. Раньше Паша Кудрявцев был. Разговариваем, Серёжа [Артемьев] молодой парень, хорошо вышел, понравилось с ним играть, быстрый, думаю, ещё дадут шанс проявить себя в тройке. А так у нас сильная команда, со всеми приятно играть, взаимопонимание есть, просто нужно разговаривать, находить общий язык, – сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.