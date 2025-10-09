Романов рассказал, что в «Айлендерс» все поменяли внешний вид после ухода Ламорелло

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что с уходом генменеджера Лу Ламорелло игроки команды изменили свой внешний вид.

— Сколько был во главе «Айлендерс» Лу Ламорелло, столько постоянно поднималась тема жёстких порядков в вопросах дисциплины и внешнего вида игроков. И вот команда входит в новый этап…

— Конечно, эта тема приковывает внимание. Журналисты посмеиваются. Действительно, в этом плане стало свободы куда больше. Дресс-кода на игры, про внешний вид никто не спрашивает. Полная свобода.

— Я вижу у тебя сейчас приличная такая небритость, а как другие ребята? Вы в первый день официального кэмпа заходите в раздевалку, и какой процент поменял свой внешний вид с учетом ослабления правил?

— Все. Вообще все.

— Ого. И какая была общая реакция друг на друга?

— Понимаю, тебе кажется, что должна быть какая-то немая сцена или смех вокруг этой истории, но поскольку абсолютно все воспользовались послаблениями, поэтому особо внимания не заострялось. Бороды, длинные причёски – наш новый стиль, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.