Иван Барбашёв высказался об игре в первом звене «Вегаса» с Айкелом и Марнером

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался об игре в первом звене команды вместе с суперзвёздными форвардами Джеком Айкелом и Митчеллом Марнером. Россиянин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» отметился голом и результативной передачей. Айкел забил гол и отдал три передачи, на счету Марнера два ассиста.

«Будет весело играть с Марнером и Айкелом. Мне нужно создавать им пространство для создания голевых моментов. Нам ещё много над чем нужно работать, особенно в зоне атаки. Нам нужно больше контролировать шайбу и заставлять соперника выдыхаться», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

В матче с «Кингз» Барбашёв провёл на площадке 15 минут и 50 секунд, отметился голом и передачей, записал на свой счёт пять силовых приёмов, нанёс два броска и завершил встречу с показателем полезности «0».