Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Барбашёв высказался об игре в первом звене «Вегаса» с Айкелом и Марнером

Иван Барбашёв высказался об игре в первом звене «Вегаса» с Айкелом и Марнером
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался об игре в первом звене команды вместе с суперзвёздными форвардами Джеком Айкелом и Митчеллом Марнером. Россиянин в матче с «Лос-Анджелес Кингз» отметился голом и результативной передачей. Айкел забил гол и отдал три передачи, на счету Марнера два ассиста.

«Будет весело играть с Марнером и Айкелом. Мне нужно создавать им пространство для создания голевых моментов. Нам ещё много над чем нужно работать, особенно в зоне атаки. Нам нужно больше контролировать шайбу и заставлять соперника выдыхаться», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

В матче с «Кингз» Барбашёв провёл на площадке 15 минут и 50 секунд, отметился голом и передачей, записал на свой счёт пять силовых приёмов, нанёс два броска и завершил встречу с показателем полезности «0».

Материалы по теме
Первый хет-трик сезона НХЛ – русский! Дорофеев побьется за титул лучшего снайпера?
Видео
Первый хет-трик сезона НХЛ – русский! Дорофеев побьется за титул лучшего снайпера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android